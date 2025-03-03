  • 3 Марта, 13:07
  • BAIGENEWS
Национальный словарный фонд казахского языка заработает в скором времени
Сколько казахстанцев получили госпремию от Отбасы банка
Казахстанцев начали штрафовать за сдачу авто в аренду иностранным таксистам
Сенсации и триумфы "Оскара-2025": кто забрал золотые статуэтки?
Поезд переехал мужчину в Мангистауской области
Схемы хищений выявили на крупных заводах Казахстана
2 млрд тенге похитили в центре судебных экспертиз в Астане
Доллар подешевел в обменниках Казахстана после выходных
Двигатель задымился под одним из вагонов пассажирского поезда в СКО
Саммит европейских лидеров по Украине завершился спустя два часа
Неустойчивая погода и туман: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
За развратные игры школьников в Талдыкоргане наказали родителей
13-летний казахстанец вырвался в финал турнира серии Tennis Europe в Стокгольме

Пропавшего в степи Актюбинской области мужчину нашли в будке

Сотрудники МЧС нашли и спасли потерявшегося человека.

Сегодня, 11:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кадр видео Сегодня, 11:33
Сегодня, 11:33
143
Фото: Кадр видео

Поисково-спасательная операция проводилась в Алгинском районе Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.✔️

Вчера утром мужчина 1969 года рождения выехал на снегоходе из крестьянского хозяйства на поиски скота. К вечеру к спасателям обратились обеспокоенные родственники и сообщили о том, что до настоящего времени местонахождение его неизвестно, связи с ним нет.

На поиски незамедлительно выдвинулись спасатели на двух вездеходах Трэкол. Через четыре часа езды по затрудненной дороге спасатели МЧС нашли пропавшего в будке одного из крестьянских хозяйств.

К счастью, он не пострадал.

Как выяснилось у него телефон разрядился, снегоход в степи застрял в снегу, и он несколько километров пешком шел и дошел до будки.

Спасатели доставили мужчину в поселок Коктогай.

Самое читаемое

Наверх