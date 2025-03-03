Пропавшего в степи Актюбинской области мужчину нашли в будке
Сотрудники МЧС нашли и спасли потерявшегося человека.
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Поисково-спасательная операция проводилась в Алгинском районе Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Вчера утром мужчина 1969 года рождения выехал на снегоходе из крестьянского хозяйства на поиски скота. К вечеру к спасателям обратились обеспокоенные родственники и сообщили о том, что до настоящего времени местонахождение его неизвестно, связи с ним нет.
На поиски незамедлительно выдвинулись спасатели на двух вездеходах Трэкол. Через четыре часа езды по затрудненной дороге спасатели МЧС нашли пропавшего в будке одного из крестьянских хозяйств.
К счастью, он не пострадал.
Как выяснилось у него телефон разрядился, снегоход в степи застрял в снегу, и он несколько километров пешком шел и дошел до будки.
Спасатели доставили мужчину в поселок Коктогай.
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