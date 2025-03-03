Поисково-спасательная операция проводилась в Алгинском районе Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Вчера утром мужчина 1969 года рождения выехал на снегоходе из крестьянского хозяйства на поиски скота. К вечеру к спасателям обратились обеспокоенные родственники и сообщили о том, что до настоящего времени местонахождение его неизвестно, связи с ним нет.



На поиски незамедлительно выдвинулись спасатели на двух вездеходах Трэкол. Через четыре часа езды по затрудненной дороге спасатели МЧС нашли пропавшего в будке одного из крестьянских хозяйств.

К счастью, он не пострадал.

Как выяснилось у него телефон разрядился, снегоход в степи застрял в снегу, и он несколько километров пешком шел и дошел до будки.

Спасатели доставили мужчину в поселок Коктогай.