Пропавшего в Семее подростка нашли полицейские

Фото: polisia.kz

39-летняя жительница Семея обратилась в полицию с просьбой найти ее 13-летнего сына, который пропал по дороге в школу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По ее словам, мальчик вышел из дома в 07:40 в направлении школы, однако, до школы не дошел.

По сигналу тревоги был поднят весь личный состав структурных подразделений Департамента полиции области Абай.