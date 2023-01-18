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polisia.kz Сегодня, 07:01
144
Сегодня, 07:01
144
Фото: polisia.kz

Пропавшего в Семее подростка нашли полицейские

39-летняя жительница Семея обратилась в полицию с просьбой найти ее 13-летнего сына, который пропал по дороге в школу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По ее словам, мальчик вышел из дома в 07:40 в направлении школы, однако, до школы не дошел. 

По сигналу тревоги был поднят весь личный состав структурных подразделений Департамента полиции области Абай. 

"Стражи порядка опросили знакомых и очевидцев, которые могли бы владеть какой-либо информацией, тщательно обыскали прилегающие территории. Разбившись по квадратам, обыскивали каждый двор. В ходе поисков полицейский нашел пропавшего несовершеннолетнего ребенка на улице Мичурина. Мальчика в целости и сохранности полицейские передали маме. Причина ухода устанавливается", - говорится в сообщении полиции.

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#Семей #подросток #полиция #розыск
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:01
144
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