Пропавшего в Павлодаре мужчину нашли мёртвым: полиция расследует убийство
21 февраля он выехал из дома на работу и не вернулся.
Сегодня, 15:16
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Сегодня, 15:16Сегодня, 15:16
205Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz
В Павлодарской области нашли тело 53-летнего мужчины, пропавшего два дня назад, передаёт BaigeNews.kz.
Известно, что павлодарец занимался бизнесом и руководил фирмой. 21 февраля он выехал из дома на работу на белой Toyota Camry-50 и не вернулся.
"В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции обнаружен труп ранее без вести пропавшего жителя города. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
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