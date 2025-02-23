В Павлодарской области нашли тело 53-летнего мужчины, пропавшего два дня назад, передаёт BaigeNews.kz.

Известно, что павлодарец занимался бизнесом и руководил фирмой. 21 февраля он выехал из дома на работу на белой Toyota Camry-50 и не вернулся.