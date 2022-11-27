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Пропавшего в метель пастуха спасли односельчане в Абайской области
Жители села Каракол Урджарского района области Абай спасли пропавшего в непогоду односельчанина. Его разыскали и вернули домой, передаёт BaigeNews.kz.
Накануне Жайык Сыдыков вышел из дома на поиски своего скота и пропал из-за сильной метели.
"Узнав об исчезновении сельчанина, при оперативных действиях акима сельского округа Марата Мусабаева, жители села Утепов Архат, Кажахметов Нуржан, Амирханов Оралбек, Коныратов Балхаш, Каримтаев Данияр, Касымжанов Дулат отправились на поиски. В результате пропавший был найден и благополучно вернулся домой. Жизнь мужчины была спасена благодаря единству жителей, которые проявили неравнодушие и сплочённость, - сообщили в пресс-службе акимата области.
Фото: пресс-служба акимата Абайской области
Напомним, ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в девяти регионах страны, в том числе и Абайской области. Синоптики сообщали о похолодании до 35 градусов мороза и предупреждали о метели и сильном ветре с порывами до 28 метров в секунду.
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