Пропавшего в Костанайской области рыбака нашли спящим на берегу озера

В Костанайской области спасатели МЧС нашли пропавшего рыбака. Случай произошел в Аулиекольском районе, недалеко от поселка Шиели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Мужчина 1975 года рождения отправился на рыбалку на лодке и пропал. Его местонахождение оставалось неизвестным, что вызвало беспокойство у его близких. На место происшествия выдвинулась поисковая группа, которая обнаружила рыбака на берегу озера. Мужчина спал, его жизни ничего не угрожало; медицинская помощь ему также не потребовалась", — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили казахстанцам о мерах предосторожности при выезде на природу, особенно в непогоду.