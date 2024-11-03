Пропавшего в Костанайской области рыбака нашли спящим на берегу озера
Сегодня, 13:25
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Сегодня, 13:25Сегодня, 13:25
80Фото: МЧС РК
В Костанайской области спасатели МЧС нашли пропавшего рыбака. Случай произошел в Аулиекольском районе, недалеко от поселка Шиели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Мужчина 1975 года рождения отправился на рыбалку на лодке и пропал. Его местонахождение оставалось неизвестным, что вызвало беспокойство у его близких. На место происшествия выдвинулась поисковая группа, которая обнаружила рыбака на берегу озера. Мужчина спал, его жизни ничего не угрожало; медицинская помощь ему также не потребовалась", — говорится в сообщении.
В МЧС напомнили казахстанцам о мерах предосторожности при выезде на природу, особенно в непогоду.
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