Пропавшего в горах тиктокера из Алматы нашли

Фото: polisia.kz

36-летний Дамир Кушеев найден сотрудниками ДЧС. По последней информации в медицинской помощи мужчина не нуждался, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, 7 июня администратор одной из страниц в TikTok выехал на велосипеде к водопаду Бурханбулак в Каринское ущелье, расположенного близ Текели в области Жетісу.

Супруга Кушеева потеряв с ним телефонную связь, обратилась за помощью к сотрудникам ДЧС. Заявление также зарегистрировали полицейские Ескельдинского района, подключившиеся к розыскным мероприятиям. Мужчина популярен в TikTok, где выкладывает видеозаписи своих прогулок на велосипеде по различным достопримечательностям.