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Пропавшего в апреле мальчика нашли мертвым в Акмолинской области

Сегодня, 08:09
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 08:09
Сегодня, 08:09
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Фото: pixabay.com

Пропавший 30 апреля шестилетний Калмырза Жандаулет был найден мертвым в Акмолинской области. Об этом сообщила общественная организация "Волонтеры Астаны LIDER.KZ", передаёт BaigeNews.kz.

В официальном аккаунте организации опубликована информация о завершении поисковой операции. В сообщении сказано: "Найден мертвым".

Напомним, что с 30 апреля в селе Коргалжин велись поиски пропавшего ребенка.

В операции принимали участие волонтеры, сотрудники экстренных служб, а также местные жители. Были обследованы водоемы, прибрежные территории и труднодоступные участки местности.

 
 
 
 
 
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Публикация от ОО "Волонтеры Астаны LIDER.KZ" (@_astana_volontery_lider.kz)

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