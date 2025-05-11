Пропавшего в апреле мальчика нашли мертвым в Акмолинской области
Сегодня, 08:09
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Сегодня, 08:09Сегодня, 08:09
162Фото: pixabay.com
Пропавший 30 апреля шестилетний Калмырза Жандаулет был найден мертвым в Акмолинской области. Об этом сообщила общественная организация "Волонтеры Астаны LIDER.KZ", передаёт BaigeNews.kz.
В официальном аккаунте организации опубликована информация о завершении поисковой операции. В сообщении сказано: "Найден мертвым".
Напомним, что с 30 апреля в селе Коргалжин велись поиски пропавшего ребенка.
В операции принимали участие волонтеры, сотрудники экстренных служб, а также местные жители. Были обследованы водоемы, прибрежные территории и труднодоступные участки местности.
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