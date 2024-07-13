Пропавшего у озера Балхаш четырёхлетнего мальчика нашли в шести километрах от зоны отдыха
Сегодня, 15:19
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Сегодня, 15:19Сегодня, 15:19
129Фото: pixabay.com
На озере Балхаш потерялся четырёхлетний ребёнок. Мальчик самостоятельно покинул территорию зоны отдыха в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Входе поисковой операции, малыш обнаружен на берегу озера в 6 км от зоны отдыха. Спасатели передали ребенка матери. В медицинской помощи он не нуждалась", — говорится в сообщении.