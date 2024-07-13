  • 13 Июля, 16:12
  • BAIGENEWS

Пропавшего у озера Балхаш четырёхлетнего мальчика нашли в шести километрах от зоны отдыха

Сегодня, 15:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 15:19
Сегодня, 15:19
129
Фото: pixabay.com

На озере Балхаш потерялся четырёхлетний ребёнок. Мальчик самостоятельно покинул территорию зоны отдыха в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Входе поисковой операции, малыш обнаружен на берегу озера в 6 км от зоны отдыха. Спасатели передали ребенка матери. В медицинской помощи он не нуждалась", — говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх