Пропавшего туриста из Казахстана продолжают искать в Дагестане

Пропавшего туриста из Казахстана продолжают искать на Каспии. О мужчине ничего неизвестно уже третий день, передаёт BaigeNews со ссылкой на Mash gor.



Ислам (47 лет) приехал на отдых в Дагестан с семьёй. Он родом из Ингушетии, но уже много лет живёт в Казахстане. Перед исчезновением турист катался на сапе в Избербаше и столкнулся с таблеткой, которую тащил за собой гидроцикл — им управлял 19-летний Мирза.



Спасатели достали из воды четверых человек, один выбрался сам. Трое, включая двоих детей, попали в больницу. Ислам — единственный, на ком не было спасательного жилета. Его до сих пор ищут. Водителя гидроцикла задержали, возбуждено уголовное дело об оказании опасных для жизни услуг.