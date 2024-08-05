  • 5 Августа, 15:11
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Пропавшего туриста из Казахстана продолжают искать в Дагестане

Сегодня, 14:09
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ortcom.kz Сегодня, 14:09
Сегодня, 14:09
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Фото: ortcom.kz

Пропавшего туриста из Казахстана продолжают искать на Каспии. О мужчине ничего неизвестно уже третий день, передаёт BaigeNews со ссылкой на Mash gor.

Ислам (47 лет) приехал на отдых в Дагестан с семьёй. Он родом из Ингушетии, но уже много лет живёт в Казахстане. Перед исчезновением турист катался на сапе в Избербаше и столкнулся с таблеткой, которую тащил за собой гидроцикл — им управлял 19-летний Мирза.

Спасатели достали из воды четверых человек, один выбрался сам. Трое, включая двоих детей, попали в больницу. Ислам — единственный, на ком не было спасательного жилета. Его до сих пор ищут. Водителя гидроцикла задержали, возбуждено уголовное дело об оказании опасных для жизни услуг.

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