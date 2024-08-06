Пропавшего туриста из Казахстана нашли погибшим Дагестане

47-летнего казахстанца нашли утонувшим в Каспийском море на территории Дагестана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС России.

"Трагедия произошла 3 августа в городе Избербаш. В море столкнулись сапборды и тюбинг. Пострадали шесть сапбордистов: четырёх вытащили из воды спасатели, один выбирался на берег сам. К сожалению, шестой сапбордист утонул. Поисково-спасательные работы завершены", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что Ислам приехал на отдых в Дагестан с семьёй. Он родом из Ингушетии, но уже много лет живёт в Казахстане. Мужчина был единственным пострадавшим, на ком не было спасательного жилета.