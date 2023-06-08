Пропавшего тиктокера из Алматы ищут в горах Жетысу

Фото: polisia.kz

Известный в TikTok блогер 36-летний Дамир Кушеев из Алматы пропал в горах близ города Текели в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что мужчина выехал на велосипеде к водопаду Бурханбулак в Каринское ущелье 7 июня и в последний раз в эфир вышел у плотины, где местный егерь угостил его чаем.

После обрыва связи супруга Кушеева обратилась к сотрудникам ДЧС за содействием в поисках мужчины. Заявление также зарегистрировали полицейские Ескельдинского района, подключившиеся к розыскным мероприятиям. Сейчас пропавшего разыскивают в горной местности полицейские и сотрудники ДЧС, а также кинологи с собаками.

Дамир Кушаев является жителем Алматы, который увлекается поездками на велосипеде по различным достопримечательностям. Имеет страничку в TikTok. Уточняется, что в Ескельдинском районе он гостил у родственников.

В полиции обращаются ко всем, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего и просят сообщить любую полезную информации по телефонам: 8 747 558 1508, 708 252 2008, 102 либо 112.