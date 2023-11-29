Пропавшего школьника разыскивают в Актобе

В Актобе разыскивают ученика восьмого класса, ушедшего из дома два дня назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ученик 8-го класса Иов Антон Алексеевич, 2008 г.р., 27 ноября в 15.00 часов вышел из дома и не вернулся.

"На вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, лицо светлое, глаза голубые. Был одет: шапка черного цвета, куртка коричневого цвета, брюки темно синего цвета, рюкзак черного цвета", - сообщили в полиции.

К поискам привлечены полицейские, военнослужащие НГ РК и волонтеры Zello-poisк.