  • 29 Ноября, 13:00
  • BAIGENEWS

Пропавшего школьника разыскивают в Актобе

Сегодня, 12:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 12:03
Сегодня, 12:03
125
Фото: Baigenews.kz

В Актобе разыскивают ученика восьмого класса, ушедшего из дома два дня назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ученик 8-го класса Иов Антон Алексеевич, 2008 г.р., 27 ноября в 15.00 часов вышел из дома и не вернулся.

"На вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, лицо светлое, глаза голубые. Был одет: шапка черного цвета, куртка коричневого цвета, брюки темно синего цвета, рюкзак черного цвета", - сообщили в полиции.

К поискам привлечены полицейские, военнослужащие НГ РК и волонтеры Zello-poisк.

Самое читаемое

Наверх