Пропавшего школьника разыскивают в Актобе
Сегодня, 12:03
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Сегодня, 12:03Сегодня, 12:03
125Фото: Baigenews.kz
В Актобе разыскивают ученика восьмого класса, ушедшего из дома два дня назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Ученик 8-го класса Иов Антон Алексеевич, 2008 г.р., 27 ноября в 15.00 часов вышел из дома и не вернулся.
"На вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, лицо светлое, глаза голубые. Был одет: шапка черного цвета, куртка коричневого цвета, брюки темно синего цвета, рюкзак черного цвета", - сообщили в полиции.
К поискам привлечены полицейские, военнослужащие НГ РК и волонтеры Zello-poisк.
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