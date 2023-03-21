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Сегодня, 20:30
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80Фото: alliancevita.org
Пропавшего шестилетнего мальчика нашли таразские полицейские
В Таразе полицейские отыскали шестилетнего ребёнка и вернули его матери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Как сообщили в полиции, 21 марта в ЦОУ УП города поступило сообщение об исчезновении ребёнка с особенностями.
"В срочном порядке из числа инспекторов батальона патрульной полиции были задействованы пять автоэкипажей, а также 70 сотрудников полиции. В результате ребенок был найдён живым и здоровым и передан родителям", — рассказали в полиции.
Мать мальчика поблагодарила полицейских.
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