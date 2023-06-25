Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области

Фото: instagram.com/sinegor.kz

В Акмолинской области обнаружили тело пропавшего несколько дней назад заместителя начальника отдела полиции Зерендинского района Турара Дуйсембина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sinegor.kz.

"По предварительной информации, тело найдено в реке Кылшакты в зоне элеватора. В полицию родные обратились 23 июня, пропал он 20. Камеры зафиксировали его местоположение в районе реки, где нашли тело, ночью 21 июня. Этот район прочёсывали двое суток, искали и в реке. Признаков насильственной смерти не установлено, назначена экспертиза", — говорится в сообщении.

Напомним, замначальника отдела полиции Зерендинского района Дуйсембин находился в очередном трудовом отпуске. По словам супруги, 20 июня мужчина вышел из дома и не вернулся.