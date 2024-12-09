Пропавшего мясника неделю не могут найти в Степногорске
Ранее из дома он не уходил.
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В Акмолинской области со 2 декабря не могут разыскать пропавшего 35-летнего мужчину, передаёт BaigeNews.kz.
В Управление полиции Степногорска с заявлением обратилась жительница посёлка Заводской. Она сообщила, что не может найти племянника Владимира Овчинникова, который со 2 декабря не выходит на связь и не отвечает на телефонные звонки.
Как удалось установить полицейским, мужчина работает мясником на городском рынке, расположенном в 3-м микрорайоне Степногорска. Ранее из дома он не уходил.
Приметы: среднего телосложения, среднего роста, одет был во всё чёрное.
Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия, опросили близких и знакомых мужчины. Организовано прочёсывание местности в районе последнего местонахождения пропавшего, проверяются чердаки домов, канализационные люки и выгребные ямы.
Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией либо знает местонахождение пропавшего, позвонить на специальную линию "102".
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