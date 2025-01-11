  • 11 Января, 09:51
  • BAIGENEWS

Пропавшего мужчину всю ночь искали в Жетысу

За помощью к спасателям обратились родственники.

Сегодня, 08:56
АВТОР
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иллюстрация drive2.ru Сегодня, 08:56
Сегодня, 08:56
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Фото: иллюстрация drive2.ru

Сотрудники МЧС области Жетысу всю ночь искали пропавшего мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Накануне вечером в Алакольский районе он на машине выехал из села Коктума в сторону станции Достык и не выходил на связь. За помощью к спасателям обратились родственники. 

"Спасатели МЧС на вездеходе Трэкол приступили к поискам. Сегодня утром на 105 км автодороги Ушарал-Достык легковая машина обнаружена в снежном заносе, водитель доставлен на станцию Достык. В медицинской помощи не нуждается", — говорится в сообщении.

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