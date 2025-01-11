Пропавшего мужчину всю ночь искали в Жетысу
За помощью к спасателям обратились родственники.
Сегодня, 08:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:56Сегодня, 08:56
122Фото: иллюстрация drive2.ru
Сотрудники МЧС области Жетысу всю ночь искали пропавшего мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Накануне вечером в Алакольский районе он на машине выехал из села Коктума в сторону станции Достык и не выходил на связь. За помощью к спасателям обратились родственники.
"Спасатели МЧС на вездеходе Трэкол приступили к поискам. Сегодня утром на 105 км автодороги Ушарал-Достык легковая машина обнаружена в снежном заносе, водитель доставлен на станцию Достык. В медицинской помощи не нуждается", — говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Полиция задержала подозреваемого в разрушительном пожаре в Лос-Анджелесе
- "Много наших друзей уехали": казахстанцы из Лос-Анджелеса рассказали, как переживают пожары
- Совершивший ДТП в Уральске чиновник освобождён от должности
- Активность на рынке недвижимости Астаны побила рекорд
- Школу акимов предложили открыть в Казахстане