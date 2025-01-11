Сотрудники МЧС области Жетысу всю ночь искали пропавшего мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Накануне вечером в Алакольский районе он на машине выехал из села Коктума в сторону станции Достык и не выходил на связь. За помощью к спасателям обратились родственники.