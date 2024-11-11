Пропавшего мужчину нашли убитым в Алматинской области
Сегодня, 14:30
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Сегодня, 14:30Сегодня, 14:30
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Труп 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на окраине села Алмалыбак в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Он пропал без вести 2 ноября.
По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело.
"По результатам оперативно-розыскных мероприятий 9 ноября сотрудниками криминальной полиции установлены, задержаны и водворены в ИВС четверо подозреваемых. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств и мотивов преступления", - сообщили в ДП Алматинской области.
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