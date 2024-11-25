Пропавшего мужчину ищут в Акмолинской области

Департамент полиции Акмолинской области сообщил, что уже на протяжении 10 дней ведут поиски без вести пропавшего уроженца Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Андрей Рябко, 2000 года рождения, вышел из дома 14 ноября и до настоящего времени не вернулся.

"Сотрудники полиции обходят дома, лесные массивы, прочесывают степь. Но результата нет", – сообщили в пресс-службе ДП.

Жителей области, если они владеют какой-либо информацией о местонахождении пропавшего или стали свидетелями каких-либо событий, связанных с его исчезновением, просят позвонить в полицию.