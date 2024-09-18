Пропавшего мальчика нашли мёртвым в области Жетысу

Пропавшего трёхлетнего мальчика нашли мёртвым в области Жетысу. Его искали 12 суток полицейские, волонтёры и местные жители, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщила руководитель волонтёрской организации Халида Кусанова, тело мальчика обнаружили в реке водолазы ДЧС области Жетысу.

Напомним, Алдияр Токан загадочным образом пропал со двора своего дома 7 сентября около 10.00 часов. Поисками сразу же занялись полиция, спасатели, военнослужащие, волонтёры и местные жители. Всего – порядка 400 человек.