Пропавшего мальчика нашли мёртвым в области Жетысу
Сегодня, 12:45
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Сегодня, 12:45Сегодня, 12:45
50Фото: Айнур Бекжановой
Пропавшего трёхлетнего мальчика нашли мёртвым в области Жетысу. Его искали 12 суток полицейские, волонтёры и местные жители, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Как сообщила руководитель волонтёрской организации Халида Кусанова, тело мальчика обнаружили в реке водолазы ДЧС области Жетысу.
Напомним, Алдияр Токан загадочным образом пропал со двора своего дома 7 сентября около 10.00 часов. Поисками сразу же занялись полиция, спасатели, военнослужащие, волонтёры и местные жители. Всего – порядка 400 человек.
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