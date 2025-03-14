Тонущего в болоте верблюда, пропавшего год назад быка и табун лошадей нашли полицейские в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Необычная находка ждала участкового инспектора Серика Амирбекова и табунщиков в Уалихановском районе, когда они разыскивали отбившихся лошадей. Передвигаясь на снегоходах в поисках животных, они достигли болотистой части труднодоступного острова на озере Селетытениз. Там они обнаружили увязшего в топи верблюда. Поблизости находилась самка с верблюжонком — они сторонились людей, но не бросали гибнущее животное.

Полицейский и табунщики сумели вызволить верблюда. Однако владелец животных, находящийся в Астане, отказался их забирать.

Пропавшие лошади также нашлись на острове. А ещё люди заметили быка породы "ангус". По описанию и по тавру полицейский и табунщики узнали животное, пропавшее у жителя Павлодарской области почти год назад. Хозяин извещён о находке и уже забрал быка, тепло поблагодарив участкового инспектора и жителей Уалихановского района.