В регионах Казахстана спасатели оказывают помощь в поиске пропавших в условиях непогоды людей и вызволяют попавших в снежный занос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Так, в области Улытау найден пропавший 43-летний сельчанин – пастух крестьянского хозяйства "Кенжебай Самай",

Поиски велись в районе станции Коммунар, задействовали три единицы специализированной техники, что позволило охватить большую территорию в кратчайшие сроки. Мужчина обнаружен в радиусе 5-7 километров от крестьянского хозяйства.

"Спасатели оперативно оказали пострадавшему первую медицинскую помощь на месте. По предварительным данным, состояние мужчины оценивается как стабильное, однако он ослаблен и нуждается в дальнейшем обследовании. Для этого принято решение о его транспортировке в больницу посёлка Жайрем", – сообщили в МЧС.

Мужчина пропал несколько дней назад, что вызвало серьёзную обеспокоенность среди его родственников и коллег. В поисковой операции, помимо техники, принимали участие сотрудники местных спасательных служб.

А в области Жетысу в ходе патрулирования спасатели МЧС обнаружили автомашину с четырьмя рыбаками. Из-за ухудшения погодных условий (снег, буран, плохая видимость) они сбились с пути и застряли в снежном заносе.

Спасатели оперативно вызволили машину из снежного плена и сопроводили рыбаков до безопасного места. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась.

В Карагандинской области в Осакаровском районе на автодороге Осакаровка – Молодёжный в снежном заносе застряли два автомобиля. Спасатели на вахтовке эвакуировали шесть пассажиров в посёлок Осакаровка. В медицинской помощи никто не нуждался.

В области Абай в 5 км от села Кокпекты трое граждан были эвакуированы из автомобиля, застрявшего в снежном заносе. Они доставлены в село Кокпекты, в медицинской помощи не нуждаются.

В этой же области в Аягозском районе полицейские эвакуировали пассажиров автобуса, съехавшего в кювет при сильном ветре. Автобус следовал по маршруту Акжар – Алматы. 13 пассажиров и двое водителей эвакуированы в пункт обогрева в общежитии политехнического колледжа города Аягоз.

В Жамбылской области в снежном заносе оказались пассажиры автобуса, двух легковых автомобилей, а также работники придорожного кафе.

Для проведения спасательной операции были задействованы три человека личного состава и одна единица специализированной техники. 11 человек были эвакуированы и доставлены в село имени Бауыржан Момышулы. Они не нуждались в медицинской помощи.