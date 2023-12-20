Пропавшая собака шесть лет жила в лесу
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В Великобритании пропавшую шесть лет назад собаку обнаружили волонтёры. Животное жило в лесу и питалось пищей, которую люди оставляли для барсуков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
Собака по кличке Рози пропала в 2017 году. Хозяева долго её искали, но безрезультатно, рассказал волонтёр из организации, специализирующейся на поиске пропавших собак.
Животное обнаружили на обочине дороги в городе Хорли, графство Суррей. Его отправили в ветеринарную клинику, после чего связались с владельцами Рози. Сообщается, что собака в течение долгих лет питалась пищей, которую не доедали барсуки.
По словам ветеринаров, Рози хорошо себя чувствует. Отмечается, что предыдущие хозяева не смогут вновь приютить собаку в виду ряда обстоятельств. Сейчас волонтёры пытаются найти ей новый дом.
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