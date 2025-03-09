Пропалестинского активиста сняли с Биг-Бена спустя 16 часов
Мужчину в итоге арестовали.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мужчина, который утром в субботу забрался на башню Биг-Бен в ЛОндоне, спустился только после полуночи в воскресенье. Он провёл на высоте несколько часов босиком, держа флаг Палестины на Элизабет-тауэр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Independent.
Фото с места происшествия показывают, как мужчину спускают на землю с помощью подъёмника.
Полиция Вестминстера сообщила, что мужчина был арестован после того, как достиг земли.
В заявлении полиция уточнила:
"Мужчина в итоге арестован. Это был затяжной инцидент из-за особенностей местоположения мужчины и необходимости обеспечения безопасности наших сотрудников, самого человека и широкой общественности. Мы работали с другими агентствами, включая лондонскую пожарную бригаду, и задействовали специалистов, чтобы как можно быстрее завершить этот инцидент, минимизируя риск для жизни."
Напомним, 8 марта в Лондоне сотрудников полиции вызвали к Биг-Бену после того, как очевидцы заметили мужчину, взбирающегося на башню. Он стоял босиком на выступе на значительной высоте, размахивая палестинским флагом.
Самое читаемое
- Берик Уали раскритиковал строительство "комфортных школ" в Семее
- Аким Туркестанской области поздравил родившую тройню мать-героиню
- Причастного к теракту в "Крокусе" террориста задержали в США
- Офицер Нацгвардии обезвредил вооруженного хулигана в Петропавловске
- Трибуна со зрителями обрушилась в цирке в Самарской области