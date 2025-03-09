Мужчина, который утром в субботу забрался на башню Биг-Бен в ЛОндоне, спустился только после полуночи в воскресенье. Он провёл на высоте несколько часов босиком, держа флаг Палестины на Элизабет-тауэр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Independent.

Фото с места происшествия показывают, как мужчину спускают на землю с помощью подъёмника.

Полиция Вестминстера сообщила, что мужчина был арестован после того, как достиг земли.

В заявлении полиция уточнила:

"Мужчина в итоге арестован. Это был затяжной инцидент из-за особенностей местоположения мужчины и необходимости обеспечения безопасности наших сотрудников, самого человека и широкой общественности. Мы работали с другими агентствами, включая лондонскую пожарную бригаду, и задействовали специалистов, чтобы как можно быстрее завершить этот инцидент, минимизируя риск для жизни."

Напомним, 8 марта в Лондоне сотрудников полиции вызвали к Биг-Бену после того, как очевидцы заметили мужчину, взбирающегося на башню. Он стоял босиком на выступе на значительной высоте, размахивая палестинским флагом.