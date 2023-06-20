Пропала подлодка, которую использовали для погружения туристов к "Титанику"

Фото: Twitter / OceanGate Expeditions

В Атлантическом океане пропала подводная лодка, которая использовалась для погружения туристов к затонувшему кораблю "Титаник". Начата спасательная операция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".

Береговая охрана в американском Бостоне подтвердила Би-би-си, что спасатели пытаются найти подлодку.

Компания OceanGate Expeditions, которой принадлежала пропавшая подлодка, подтвердила, что на ней были люди. "Всё наше внимание приковано к членам экипажа и их семьям", — сказано в заявлении фирмы.

Она добавляет, что в поисковой операции принимают участие несколько правительственных агентств и частных компаний. "Мы пытаемся обеспечить безопасное возвращение членов экипажа", — сообщает OceanGate Expeditions.

В её субмарине умещаются пять человек. Как правило, это пилот, трое туристов и гид.

"Титаник" находится на глубине 3,8 тысячи метров в Атлантическом океане, в 600 километрах от острова Ньюфаундленд на северо-востоке Канады.

Этот пассажирский лайнер был самым большим кораблём своего времени. В 1912 году он столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Из 2200 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, погибли более 1500. Затонувший корабль был обнаружен в 1985 году и с тех пор его активно изучают учёные.