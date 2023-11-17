Пропала без вести: спасатели Атырау нашли девушку в сарае

Спасатели нашли без вести пропавшую девушку в сарае микрорайона Жумыскер в Атырау. Она ушла из дома три дня назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Атырауской области.

"Вечером 14 ноября 20-летняя девушка вышла из дома и не вернулась. Спустя двое суток родственники пропавшей обратились за помощью к спасателям. К работе подключили кинологов", - сообщили в ДЧС Атырауской области.

Как отметили в ДЧС, в первую очередь спасатели искали девушку на побережье реки Урал и на территории дачных участков.

В результате, её нашли в сарае в микрорайоне Жумыскер. Девушку передали сотрудникам полиции. Они выясняют причины случившегося.