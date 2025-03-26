  • 26 Марта, 15:43
  • BAIGENEWS

Пропагандировали суицид и насилие: Прокуратура СКО выявила запрещенные сайты

Прокуроры Северо-Казахстанской области заблокировали группы с противоправным контентом.

Сегодня, 15:26
АВТОР
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unsplash.com Сегодня, 15:26
Сегодня, 15:26
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Фото: unsplash.com

Прокуроры Северо-Казахстанской области провели успешную операцию по блокировке групп с опасным контентом в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz. В рамках регулярного мониторинга надзорные органы выявили несколько онлайн-ресурсов, где распространялась информация экстремистского, террористического характера, а также материалы, пропагандирующие подростковый суицид и насилие над детьми.

Особое внимание привлек Telegram-канал "PANIC PETRO", в котором публиковались посты, унижающие честь и достоинство несовершеннолетних, а также видеоролики неприемлемого содержания. Благодаря слаженной работе прокуратуры и информационной системы "Кибернадзор" доступ к этим группам был немедленно заблокирован.

С начала года уже заблокировано 81 группа с противоправным контентом, и эта работа продолжает оставаться в центре внимания властей. Прокуратура области активно следит за безопасностью в интернете и принимает все необходимые меры для защиты общества от вредоносной информации.

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