В городе Кентау объявлена зона чрезвычайной экологической ситуации, которая продлится до 2075 года, передаёт BaigeNews.kz. Такое решение принято в связи с тяжелым экологическим состоянием промзоны, охватывающей территорию в 900 гектаров. Хотя в пределах этой зоны отсутствует постоянное население, власти намерены ввести строгие меры для предотвращения дальнейшего ухудшения экологической обстановки и минимизации рисков для окружающих территорий.

Акимату поручено установить особый режим доступа, полностью запретить строительство и расширение промышленных объектов, не связанных с ликвидацией последствий экологической ЧС, а также исключить любую деятельность, способную усугубить ситуацию.

Особое внимание будет уделено защите населения, проживающего в потенциально опасной близости - предусмотрено обязательное отселение в безопасные районы с предоставлением жилья. Также вводится запрет на размещение курортных и оздоровительных объектов, а деятельность, представляющая повышенную экологическую опасность, будет либо ограничена, либо полностью запрещена.

Эти меры закреплены в приказе Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 106-П от 23 апреля 2025 года, вступившем в силу с этой же даты.