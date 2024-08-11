Промышлявшую украденным медным кабелем преступную группу задержали в ЗКО

Преступную группу задержали в ЗКО. По версии следствия, молодые люди занимались кражами медных проводов, аккумуляторов и другого оборудования в Аксае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, группа состояла из трёх местных жителей.

"Молодые люди похищали медные кабели в одном из нефтегазовых предприятий Бурлинского района и аккумуляторные батареи в одном акционерном обществе. Во время обыска у подозреваемых частично изъяли похищенное. Полицейские нашли скупщика, которому преступники сбывали украденное. Задержанных водворили в изолятор временного содержания. Ущерб устанавливается", — пояснили в ведомстве.

По фактам краж возбуждены уголовные дела по шести эпизодам. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.