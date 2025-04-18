Казахстан готовится к запуску уникального по масштабам агропромышленного проекта, передаёт BaigeNews.kz. Китайская корпорация Fufeng Group - мировой лидер в области биоферментации - инвестирует 800 миллионов долларов в создание вертикально интегрированного промышленного парка, рассчитанного на переработку до 1 миллиона тонн кукурузы в год с перспективой увеличения объёмов до 3 миллионов тонн.

Проект станет первым в своём роде в стране, объединяя весь цикл переработки в одном комплексе - от сырья до готовой высокотехнологичной продукции.

На территории будущего комплекса разместятся завод по производству крахмала и три предприятия биоферментации.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу комплекса, Fufeng Group построит собственную угольную ТЭЦ и станцию по очистке сточных вод. Также в перспективе - запуск завода по производству химических компонентов, включая соляную кислоту и жидкий аммиак, что сделает парк максимально автономным.

Ввод ключевых объектов в эксплуатацию запланирован на 2026 год. В результате реализации проекта будет создано до 1 500 рабочих мест, что даст мощный импульс для развития региона.

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