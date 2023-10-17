Промышленный парк построят в Туркестанской области до конца года
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. В регионе глава Правительства в первую очередь ознакомился с ходом строительства нового промышленного парка и современной многопрофильной больницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Как отметили в Правительстве, промышленный парк АО "СПК "Туркестан" площадью свыше 66 тыс. кв. метров планируется достроить до конца текущего года.
Алихан Смаилов подчеркнул, что за последние годы мебельная промышленность РК активно развивается.
"Отечественные производители мебели с прошлого года имеют приоритетное право при участии в госзакупках, поэтому важно развивать такие предприятия. Акимату Туркестанской области нужно активно прорабатывать вопросы привлечения инвесторов и создавать благоприятные условия для производителей", — сказал Алихан Смаилов.
Далее премьер-министр ознакомился с ходом строительства современной многопрофильной больницы на 570 коек. В настоящее время завершено порядка 50% работ. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2024 года.
Алихан Смаилов подчеркнул, что в Туркестанской области проживает более 2 млн человек, поэтому есть потребность в запуске новых социальных объектов.
"Это очень важный проект. Мы видим темпы роста различных заболеваний в области. Видим, что есть нехватка больниц. Поэтому важно осуществить запуск проекта в рамках государственно-частного партнерства, не затягивая. Что касается технических вопросов, нужно совместно с Минздравом это отработать и уже до конца года заключить договор", — сказал премьер-министр.
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