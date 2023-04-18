Промоутер рассказал о возвращении Геннадия Головкина на ринг

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Промоутер Том Леффлер, сотрудничающий с экс-чемпионом мира WBA Super/IBF в среднем весе Геннадием Головкиным, в эфире Instagram-трансляции поделился некоторыми новостями относительно будущего GGG, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Новости по GGG? Вероятно, он вернется летом. GGG сам принимает решения, поэтому как только он решит, где, когда и с кем он хочет драться, он обо всем объявит", — сказал Том.

Напомним, что свой предыдущий бой Геннадий Головкин провел в сентябре прошлого года, в нем он уступил единогласным решением судей Саулю "Канело" Альваресу в их третьей встрече. Сейчас Геннадий на время отошел от бокса и проводит время с семьей.