Что происходит на рынке авто в Казахстане: показатели продаж и производства в 2024 году

За последние годы мировой авторынок перенёс несколько потрясений. Пандемия - карантины на заводах и в автосалонах с конца 2019-го, кризис в контейнерных перевозках с 2020-го, продолжающийся дефицит в 2021-м, обострение международно-политической обстановки в 2022-м. Лишь во второй половине 2023-го наметился тренд на предсказуемость и стабилизацию поставок автомобилей. Все эти события, безусловно, повлияли и на казахстанский рынок. Что сейчас происходит на авторынке – в материале обозревателя BaigeNews.kz.

Текущие и прогнозные показатели

Предприятия, выпускающие разные виды техники (легковые авто, грузовики, автобусы, сельхозтехнику и спецтехнику) действуют в разных регионах: в Костанае, Алматы, Кокшетау, Сарани, Уральске и Семее. Их совокупный объём выпуска продукции за прошедшие девять месяцев – 92,2 тысяч единиц техники общей стоимостью 1,2 триллиона тенге. План до конца года – выпустить 130 тысяч единиц техники, вероятно, по этому показателю отрасль зафиксирует снижение на 13-15% в сравнении с 2023 годом, когда было выпущено 148,8 тысячи единиц.

За тот же период – с января по сентябрь этого года, казахстанские покупатели приобрели у официальных дилеров 137 тысяч автомобилей, что сопоставимо с продажами за тот же период прошлого года. По имеющимся прогнозам, к концу года продажи могут превысить отметку в 180 тысяч реализованных автомобилей. В сравнении с прошлым годом, когда было реализовано 198 тысяч авто, дилеры могут зафиксировать снижение на 6-8% по итогам 2024 года.

Динамика показателей производства обусловлена несколькими факторами. В связи с повышением требований государства по локализации продукции и расширению применения техопераций по сварке и окраске, предприятия направляют ресурсы на подготовку оборудования и специалистов. При этом – фоном периодически возникают задержки в поставках машинокомплектов и оборудования, в частности – со стороны китайских партнёров.

С точки зрения динамики сбыта участники рынка отмечают, что заметный рост продаж во втором полугодии 2023-го стал периодом "компенсации" определённой части спроса, когда некоторые покупатели, наблюдая за дефицитом с конца 2019 по начало 2023-го, сделали покупку, как бы страхуясь от дальнейшего дефицита.

Характер спроса и перспективы

Даже с учётом всех внешних, глобальных и региональных факторов, на казахстанском рынке остаётся устойчивым спрос на автомобили, локализованные в стране. В частности, по итогам девяти месяцев, автомобили трёх из пяти наиболее популярных марок выпущены в Казахстане. В модельном зачёте тренд даже более выражен – семь из десяти самых популярных сошли с конвейеров местных предприятий.

Такая тенденция наблюдается с 2017 года и усиливается по мере того, как расширяется модельный ряд техники, которую предприятия в Костанае, Алматы, Кокшетау, Сарани, Уральске и Семее предлагают потенциальным клиентам.

С учётом того, что на будущий год намечены планы по запуску новых, во многом знаковых проектов, с высокой вероятностью можно предположить, что вместе с объёмами выпуска, численностью специалистов в отрасли и освоению более сложных технологий, доверие потребителей к продукции местных предприятий продолжит расти.

Кроме того, топ-менеджмент корейских и китайских партнёров, который в решающей степени определяет политику брендов в странах и регионах присутствия, отмечает значительный экспортный потенциал предприятий казахстанского автопрома. Так что вероятно, работа казахстанских госорганов в направлении двусторонних торгово-экономических соглашений, а также балансировании "расклада" в рамках интеграционных объединений, в будущем году станет важной составляющей будущего развития отрасли.