Промерзание почвы сохраняется в восьми областях Казахстана - Казгидромет

По состоянию на 9 апреля промерзание почвы сохраняется в Акмолинской, на большей части Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской области, а также на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП “Казгидромет”.

В Западно-Казахстанской области глубина промерзания достигает от 40 до 67 сантиметров. В окрестностях Уральска промерзание 54 сантиметров.

В Актюбинской области промерзание сохраняется в Мартукском, Хромтауском, Каргалинском и в районе Айтеке би. Глубина промерзания составляет 10-90 сантиметров, оттаивание верхнего слоя почвы от 2 до 53 сантиметров.

На севере и в центре Костанайской области глубина промерзания по прежнему значительная – от 60 до 153 сантиметров. Оттаивание верхнего слоя в основном 3-6 сантиметров.

В Северо-Казахстанской области промерзание неравномерно – глубина варьируется от 37 до 143 сантиметров. Оттаивание верхнего слоя происходит медленно и составляет всего от 1 до 32 сантиметров.

В Акмолинской области – промерзание почвы на сегодня составляет среднем от до 90-166 см. В окрестностях Зеренды почва полностью оттаяла.

В северной половине Карагандинской области глубина промерзания изменяется от 56 до 150 сантиметров.

В Улытауской области небольшой слой мерзлой почвы сохраняется только на глубине 122-139 сантиметров в Улытауском районе

В Павлодарской области нижняя граница мерзлой почвы отмечается на глубине от 69 до 150 сантиметров, на северо-востоке области достигает 228 сантиметров. Полное оттаивание отмечается в окрестности сёл Красноармейка в Павлодарском и Шалдай в Шарбактинском районе.

В Восточно-Казахстанской области глубина промерзания составляет в Глубоковском и Алтайском районах 34-46 см с незначительным оттаиванием у поверхности почвы. В Тарбагатайском, Куршимском, Шемонаихинском районах промерзания нет.

На большей части Абайской области почва также оттаяла, лишь в Жарминском районе промерзлая почва отмечается в слое 48-71 сантиметров, в Бескарагайском – в слое 47-142 сантиметров.