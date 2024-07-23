Проливные дожди вызвали коммунальный коллапс в Петропавловске

После сильных дождей в Петропавловске многоэтажки в центре города оказались подтоплены. Подвалы скрыты дождевыми и канализационными водами. Вокруг домов образовались глубокие лужи. Стихия, по мнению жителей, обнажает проблемы местной инфраструктуры ЖКХ и продолжается это не один год, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Струящиеся потоки воды и глубокие лужи в результате проливных дождей накануне вечером охватили весь Петропавловск. Жители города снимали на видео бурление водных масс и то как им приходилось преодолевать последствие стихии.

В том числе и жители многоэтажки по адресу Назарбаева 111. Они наблюдали за потоком дождевой воды из своих квартир. И подобную картину горожане видят каждый раз, когда выпадают обильные осадки. Говорят, все дело в отсутствии продуманной системы стока воды. Находясь в низине, как минимум три многоэтажки принимают на себя весь удар стихии.

"В подвале уровень воды поднимается до потолка. То есть, у нас заливается щитовая, у нас отключается свет. У людей у всех продукты там. Это не малые деньги стоит, как все знают. Всё это портится. У нас выхода нет. Мы бьёмся: звоним в 112, звоним 109, звоним в акимат. Везде. Но, знаете, вот придут, приедут, посмотрят, а воз ныне там", - объясняет жительница подтопленной многоэтажки Людмила Петрова.

Дозваниваться дальше в службы жителям не пришлось. Изучить проблему к ним приехал и.о. руководителя отдела ЖКХ города Петропавловска Айдын Макенов. Конструктивного диалога с жителями не сложилось. Однако глава ведомства обозначил сроки решения проблемы с затоплением в пару дней.

Тем временем, от влаги на стенах первых этажей уже появляется плесень. В квартирах уже ощущается запах сырости.

"Этот угол весь подтопляется с этой стороны. И у нас везде там в кладовках, везде вода в подвале. Естественно, начинает подниматься плесень", - продемонстрировала у себя в квартире председатель КСК дома Татьяна Зенченко.

Женщина объяснила видение проблемы всех жителей многоэтажки, связанной с дождевой и талой водами на участке пересечения улиц Назарбаева и Абая.

"В настоящий момент на следующих участках частично разрушены бордюры, отделяющие дорогу и тротуар: от детской стоматологии по Абая до перекрёстка Абая - Назарбаева и после поворота по Назарбаева до 109 дома. Поскольку тротуары находятся ниже уровня дорога Абая и Назарбаева, то во время осадков вода поворачивает вниз, на тротуары и затем в подвал дома Назарбаева 111", - говорит Татьяна.

Жители предлагают решить проблему, ограничив попадание воды на тротуары, которая идёт вниз по Абая и Назарбаева.

"Для этого необходимо сделать ограничивающие воду бордюры от детской стоматологии по Абая до перекрёстка улиц Абая-Назарбаева и от этого перекрёстка до угла дома Назарбаева 111. Также на перекрёстке сделать высокую площадку, которая будет ограничивать попадание воды на тротуар по Назарбаева и поворачивать воду на проезжую часть дороги по Назарбаева, где находятся приточные колодцы ливневой коммуникации города", - уверены они.

По словам жителей дома Назарбаева 111 был ещё один приточный колодец ливневой системы на дороге примерно по середине дома. Который, по их мнению, также закрыт асфальтом на дороге.

Жители считают необходимым его открыть для приёма сточных вод.

"Ещё одна причина того, что дождевые и талые воды идут по уклону сверху и не находят выход в ливневую систему города, и застаиваются на указанном участке. Проезжая часть дороги была поднята асфальтом без учёта факта геологического наклона городской застройки. Вода стекает по уклону всего квартала и останавливается на указанном участке, перед дорогой. В этом месте уже просела площадка, и образовалось болото. Вода стоит на этом участке и тротуаре по ул. Назарбаева. Жители трёх многоэтажных домов не имеют возможности выйти из своих дворов на улицу и пешеходы, которые идут по Назарбаева выходят на проезжую дорогу. Так как на тротуаре вода. Также эта вода просачивается через землю и попадает в подвал дома Назарбаева 111. Подвалы и квартиры первого этажа первого подъезда имеют плесень", - объясняет жительница Татьяна Зинченко.

Вода застаивается и на детской площадке. Участок, по словам жителей, также просел. Вода долго не высыхает, стоит неделями после дождей.

"Необходимо положить асфальт на просевшем участке площадки, на пешеходной зоне и тротуаре. С учётом того, чтобы вода по уклону имела выход на проезжую часть дороги. Установить бордюры, ограничивающие торец дома Назарбаева 111 поскольку этот участок имеет более низкий уровень, и чтобы вода не попадала на эту часть, а выходила на проезжую часть ул. Назарбаева. На детской площадке необходимо сделать естественный отвод воды путём открытия небольшого участка ограничивающего бордюра", - считают жители.

К середине дня многоэтажный дом обесточили, так как вода добралась до электрощитовой. По словам горожан, энергоснабжение возобновят лишь после откачки воды из подвалов.

По данным пресс-службы акима областного центра, из-за обильных осадков городские ливневые сети были перегружены. В связи с чем подтопило дворы, улицы и низинные места. За минувшие сутки выпало 70% месячной нормы осадков. Местные власти не связывают подтопление многоэтажек с проблемами инфраструктуры.

"Бригада очистных работает 24/7, в круглосуточном режиме. У них выходит на смену пять бригад: 65 человек и порядка 40 единиц техники. Все звонки принимаются на IKomek по номеру 109. Вчера - сегодня было 68 звонков. Это в домах и придомовая территория", - уточнила пресс-секретарь акима города Петропавловска Асем Айтулова.

Всего в Петропавловске свыше двухсот километров ливневой сети. Протяжённость открытых - сто километров.

Фото жителей.