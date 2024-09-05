Проливные дожди в Нигере обрушили двухсотлетнюю мечеть

Одна из старейших мечетей Нигера, построенная почти 200 лет назад в городе Зиндер, обрушилась из-за прошедших в стране проливных дождей. Об этом 4 сентября сообщила газета Le Figaro.

Издание уточняет, что эта мечеть имела большое значение как религиозный символ для жителей Зиндера, второго по величине города страны.

"На протяжении сотен лет верующие приезжали сюда, часто издалека, чтобы помолиться по пятницам и по случаю мусульманских праздников", - сообщил местный религиозный лидер Эль-Хадж Мансур Какале.

Le Figaro сообщает, что из-за наводнений, вызванных сезоном дождей, в Нигере погибли 273 человека, более 700 000 пострадали.