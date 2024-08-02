Проливные дожди продолжают заливать Пакистан, 24 человека погибли
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Не менее 24 жителей Пакистана погибли в результате проливных дождей и наводнений на севере и северо-западе страны, передаёт BaigeNews со ссылкой "МИР 24".
Большинство погибших – в северо-западных провинциях, куда ливни принес циклон с Аравийского моря и Бенгальского залива. В Лахоре накануне выпало рекордное за полвека количество осадков. Улицы мегаполиса превратились в реки. В жилые кварталы нарушена подача электроэнергии.
Закрыты правительственные учреждения, школы и магазины, затруднена работа городских больниц. Вызванные дождями наводнения нанесли сильный ущерб городу Верхний Читрал, где произошло обрушение 150 жилых домов. Пострадали и жители северной провинции Пенджаб.
По данным Метеорологического управления Пакистана, ливневые дожди продлятся в стране до 6 августа.
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