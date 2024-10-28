Прокуроры заставили услугодателей снизить тарифы в Акмолинской области

Прокуратурой Атбасарского района в Акмолинской области в деятельности ГКП на ПХВ "Атбасар су" выявлены нарушения законодательства при формировании тарифа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Установлено, что в тарифную смету необоснованно включены социальный налог и платы за негативное воздействие на окружающую среду.

По акту надзора средневзвешенный тариф для бюджетных организаций за ноябрь и декабрь т.г. снижены с 20 025,16 тенге/Гкал до 16 398,62, юридических лиц - с 8 007,42 до 6 557,28.

Таким образом, защищены материальные интересы местных потребителей, в том числе 424 субъектов бизнеса.