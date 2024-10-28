Прокуроры заставили услугодателей снизить тарифы в Акмолинской области
Сегодня, 15:55
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Сегодня, 15:55Сегодня, 15:55
103Фото: rbc.ru
Прокуратурой Атбасарского района в Акмолинской области в деятельности ГКП на ПХВ "Атбасар су" выявлены нарушения законодательства при формировании тарифа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Установлено, что в тарифную смету необоснованно включены социальный налог и платы за негативное воздействие на окружающую среду.
По акту надзора средневзвешенный тариф для бюджетных организаций за ноябрь и декабрь т.г. снижены с 20 025,16 тенге/Гкал до 16 398,62, юридических лиц - с 8 007,42 до 6 557,28.
Таким образом, защищены материальные интересы местных потребителей, в том числе 424 субъектов бизнеса.
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