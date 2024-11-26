Прокуроры заставили алиментщиков погасить долги на 50 млн тенге в Жетысуской области

В Жетысуской области некоторые должники по алиментам уже не боятся возможного наказания за невыплату денег своим детям. Административные меры на них уже не действуют, отметили прокуроры, даже несмотря на неоднократное привлечение к ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"К примеру, шесть должников на протяжении более трёх лет намеренно не исполняли решение суда и общая сумма задолженности перед своими детьми превысила 20 млн тенге. Поэтому прокуроры начали принимать строгие меры в отношении них и привлекать к уголовной ответственности по ст. 139 УК РК, за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей и других нетрудоспособных членов семьи. Уголовные дела в отношении троих из указанных лиц уже направлены в суд, по одному из них состоялся обвинительный приговор и виновный осужден", - сообщили в жетысуской прокуратуре.

В отношении остальных ведется досудебное расследование.

"В целом с начала года прокуроры помогли более 30 детям получить положенные им по решению суда средства и по актам надзора в их пользу взыскана задолженность свыше 50 млн тенге. Прокурор области Мадияр Басшыбаев отметил усиление контроля за исполнением решений судебных актов по алиментам и подчеркнул важность защиты прав детей", - добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что казахстанка хотела взыскать долг по алиментам на детей с их бабушки.