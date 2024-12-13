В прокуратуре Астаны сообщили, что Госкорпорация "Правительство для граждан" препятствовала реализации инвестиционных проектов, отказывая в регистрации актов ввода в эксплуатацию, передаёт BaigeNews.kz.

Отказы основывались исключительно на отсутствии слова "эксплуатация" в целевом назначении земельного участка.

"Прокуратура города Астаны признала действия Госкорпорации неправомерными, разъяснив, что их требования необоснованны. Таким образом, отказы препятствовали деятельности 30 отечественных и четверых иностранных инвесторов, чьи проекты включают инвестиции на 685,81 млрд тенге и создание 4 375 рабочих мест. Благодаря вмешательству прокуратуры города Астаны Госкорпорация зарегистрировала акт ввода объекта в эксплуатацию, а незаконная практика в столице была прекращена", - говорится в сообщении прокуроров.

Устранение барьеров для инвесторов и бизнеса - основной вектор в работе Фронт-офиса столичной прокуратуры, куда можно обратиться по номеру: 8 (7172) 71-24-67.

Ранее сообщалось, во что вкладывают в Казахстане топ-5 стран-инвесторов.