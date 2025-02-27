На заседании коллегии Генеральной прокуратуры Казахстана были подведены итоги работы ведомства за 2024 год, о которых глава ведомства Берик Асылов рассказал подробнее в интервью порталу kazpravda.kz, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе обсуждения было отмечено, что прокуратура продолжает активно бороться с организованной преступностью, теневой экономикой, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми. Особое внимание уделяется защите прав граждан в трудовых отношениях, медицине, образовании, а также обеспечению социальной поддержки уязвимых слоев населения.

"В целом в нашей работе нет второстепенных задач. По всем ситуациям и во всех случаях нарушения закона мы стараемся действовать быстро, практически в режиме онлайн", - сказал Асылов.

В прошлом году прокуратура добилась значительных результатов. Были возвращены государству незаконно приобретенные активы на сумму 627 млрд тенге, включая похищенные средства и имущество на 91 млрд тенге. В сфере госзакупок прокуратура выявила нарушения, которые позволили взыскать 12,7 млрд тенге и отменить конкурсы на 399 млрд тенге.

Отдельно прокуроры отмечают свою работу в защите прав несовершеннолетних. В рамках проектов URPAQ и "Счастливое и безопасное детство" была оказана материальная и социальная помощь тысячам семей, включая поддержку более 2 тыс семей с детьми.

В следующем году прокуроры продолжат активно работать в сфере защиты прав детей, противодействия мошенничеству, организованной преступности, а также обеспечат законность в области инвестиционных проектов и поддержки частного бизнеса. Особое внимание будет уделено реализации принципа "Закон и Порядок", который остаётся основой эффективной работы органов прокуратуры.