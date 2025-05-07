Прокуратура Алматы усилила контроль за компенсационной посадкой деревьев, передаёт BaigeNews.kz.



Как сообщает ведомство, специализированная природоохранная прокуратура выявила повсеместное несоблюдение требований по компенсационной посадке деревьев.

"За 2023–2024 годы не высажено более 73 тысяч деревьев, предусмотренных нормами компенсационной посадки, установлены случаи неправомерной вырубки зелёных насаждений. Причинами неэффективной посадки стали агротехнические ошибки, неподходящие условия и отсутствие должного ухода. По ряду объектов посадка не проводилась годами", – сообщили в прокуратуре Алматы.

В суд подано 64 иска, 55 из которых уже удовлетворены. Внесено 49 уведомлений о необходимости исполнения обязательств до начала вегетационного сезона.

Прокуратура подчеркивает важность межведомственного взаимодействия в сфере охраны природы, необходимость усиления контроля и ответственности.

А в Жезказгане и Сатпаеве прокуроры остановили незаконную обрезку деревьев. Как оказалось, местные исполнительные органы проводили работы без инвентаризации, обследования деревьев и утверждённых планов озеленения, нарушая закон "О растительном мире".