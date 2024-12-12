Специализированной природоохранной прокуратурой в Жамбылской области проведена проверка по вопросам оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, угрозах жизни и причинения вреда здоровью граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Установлено, что в деятельности дежурно-диспетчерской службы 112 не обеспечивался полный охват населения региона с целью оповещения о возможных угрозах.

"В частности, несмотря на отмечающиеся в области факты ухудшения погодных условий, в том числе увеличения осадков и паводковых угроз, диспетчерской службой не оповещались свыше семи тысяч абонентов сотовых операторов "IZI" и "Forte Mobile", - говорится в сообщении.

Указанные факты нарушали права абонентов на своевременное получение рассылки текстовых сообщений на телефоны сотовой связи при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

"По акту прокурорского надзора Департаментом по чрезвычайным ситуациям области вовзаимодействии с профильным министерством и телекоммуникационной компанией "Кар-Тел" обеспечены рассылки сообщений на абонентские устройства сотовой связи "IZI" и "Forte Mobile", - отметили в прокуратуре.

Принятыми мерами телекоммуникационной компанией дополнительно охвачены 7 860 абонентов указанных операторов.

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