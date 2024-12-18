В Западно-Казахстанской области прокуратура Акжайкского района проведён анализ порядка оплаты расходов по обучению на дому детей-инвалидов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

"Установлено, что в результате ненадлежащего планирования бюджетных средств Отделом занятости и социальных программ района в сентябре-ноябре текущего года не были оплачены расходы на обучение 15 детей-инвалидов.

На основании представления прокуратуры решением маслихата выделены дополнительные средства из бюджета и выплачено 592 180 тенге, тем самым защищены их конституционные права", - говорится в сообщении.