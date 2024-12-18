  • 18 Декабря, 12:21
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Прокуроры выявили нарушения прав детей-инвалидов в ЗКО

Рассматривается вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

Сегодня, 11:22
АВТОР
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ortcom.kz Сегодня, 11:22
Сегодня, 11:22
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Фото: ortcom.kz

В Западно-Казахстанской области прокуратура Акжайкского района проведён анализ порядка оплаты расходов по обучению на дому детей-инвалидов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

"Установлено, что в результате ненадлежащего планирования бюджетных средств Отделом занятости и социальных программ района в сентябре-ноябре текущего года не были оплачены расходы на обучение 15 детей-инвалидов. 

На основании представления прокуратуры решением маслихата выделены дополнительные средства из бюджета и выплачено 592 180 тенге, тем самым защищены их конституционные права", - говорится в сообщении.

Рассматривается вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

Напомним, злоумышленники похитили предназначенные для детей-инвалидов деньги в Кокшетау.

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