Прокуроры выявили нарушения прав детей-инвалидов в ЗКО
Рассматривается вопрос об ответственности виновных должностных лиц.
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В Западно-Казахстанской области прокуратура Акжайкского района проведён анализ порядка оплаты расходов по обучению на дому детей-инвалидов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
"Установлено, что в результате ненадлежащего планирования бюджетных средств Отделом занятости и социальных программ района в сентябре-ноябре текущего года не были оплачены расходы на обучение 15 детей-инвалидов.
На основании представления прокуратуры решением маслихата выделены дополнительные средства из бюджета и выплачено 592 180 тенге, тем самым защищены их конституционные права", - говорится в сообщении.
Рассматривается вопрос об ответственности виновных должностных лиц.
Напомним, злоумышленники похитили предназначенные для детей-инвалидов деньги в Кокшетау.