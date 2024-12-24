Прокуратура выявила нарушения прав осужденных в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Прокуратура регулярно контролирует соблюдение прав осужденных в исправительных учреждениях. Проверка выявила грубые нарушения коммунально-бытового обеспечения, угрожающие жизни и здоровью заключенных. Осужденным с заболеваниями, такими как онкология, болезни почек, желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы, положено дополнительное питание. Однако проверка показала, что в учреждениях Карагандинской области они не получали дополнительные порции мяса, фруктов и других необходимых продуктов", - говорится в сообщении.

По акту надзора прокуратуры 12 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены, конституционные права 565 осужденных защищены.



Эта проблема была обсуждена на заседании Координационного Совета Карагандинской области, где выработаны конкретные рекомендации для уполномоченных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионные взносы не платили работающим осуждённым в Туркестанской области.