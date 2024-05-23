Прокуроры выявили 22 тысячи иностранцев зарегистрированных по фиктивным адресам в Казахстане

Вопросы противодействия нелегальной миграции рассмотрели на заседании коллегии Генеральной прокуратуры с участием руководителей центральных государственных органов, передаёт BaigeNews.kz.

Генеральный прокурор Берик Асылов подчеркнул, что в условиях увеличения миграционных потоков, необходимо не только контролировать, но и направлять миграцию таким образом, чтобы она способствовала экономическому и социальному развитию страны.

В мае главой государства подписан закон, вносящий поправки, направленные на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере миграции.

Закон расширил перечень оснований для запрета въезда лицам, причастным к экстремистским или террористическим организациям, имеющим рецидив преступлений, занимающим лидирующие позиции в организованных преступных группах, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также тяжкие или особо тяжкие преступления в Казахстане и переданным в страну своего гражданства на основании международных договоров.

Асылов указал на необходимость выработки механизмов реализации этих поправок.

"Нелегальная миграция увеличивает риски осложнения криминогенной обстановки и проникновения в страну радикальных, деструктивных и преступных элементов", - отметили в Генпрокуратуре.

В ходе заседания озвучены результаты прокурорских проверок.

В шести регионах (Жамбылская, Туркестанская, Северо-Казахстанская, Карагандинская области, Алматы и Астана) прокуроры выявили каналы незаконной миграции и начали досудебные расследования.

В Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, включающей сотрудников ЦОНов, медицинских учреждений и так называемых "помогаек", которые за деньги подделывали трудовые договоры, медицинские справки и оформляли фиктивную регистрацию в жилье.

В Кордайском районе при координации прокуратуры Жамбылской области задержаны трое граждан Казахстана и Кыргызстана, которые организовали незаконное пересечение границы 20 пакистанцам. Один из них обеспечивал мигрантов транспортом и жильём и уже осужден, дело в отношении двух других направлено в суд.

Прокуроры выявили 22 тысячи иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам и в так называемых "резиновых квартирах".

В одной квартире в Астане было зарегистрировано 937 человек, включая иностранцев, хотя там проживала только одна семья.

В Алматинской области выявлено 13 тысяч таких фактов.

Всего по результатам проверок начато 42 досудебных расследования, связанных с подделкой документов, незаконным пересечением границы, неисполнением судебных актов и другими нарушениями.

По итогам коллегии выработаны комплексные меры, предусматривающие укрепление инженерно-технической защищённости границ, модернизацию и интеграцию информационных систем, а также выработку мер реализации новых положений, предусмотренных законодательными поправками.