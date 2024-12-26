Прокуратура Восточно-Казахстанской области продолжает уделять особое внимание оказанию правовой помощи гражданам, которые не могут самостоятельно защищать свои права, передаёт BaigeNews.kz.

"Так, в результате мониторинга социальных сетей прокуратурой Шемонаихинского района выявлен факт нарушения прав выпускника детского дома А.В.О. Как выяснилось, в период нахождения его в детском доме районным акиматом домовладение и земельный участок, расположенный в г. Шемонаиха был неправомерно передан третьим лицам", - говорится в сообщении.

Сотрудниками районной прокуратуры воспитаннику была оказана правовая помощь в подготовке и подаче искового заявления в суд.

"В мае 2024 года решением Специализированного межрайонного суда по административным спорам Восточно-Казахстанской области иск А.В.О. удовлетворен, правоустанавливающие документы на оспариваемый объект признаны недействительными. Принятые меры позволили восстановить справедливость и защитить права воспитанника детского дома", - отметили в прокуратуре ВКО.

Напомним, спрос на жильё вновь растёт в Казахстане.

