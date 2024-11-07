Прокуроры ВКО добились отмены незаконного оправдательного приговора
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В Восточно-Казахстанской области органом уголовного преследования ранее лишенный водительских прав гражданин Б. обвинялся в совершении уголовного правонарушения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт прокуратуры региона.
Однако, несмотря на признаки состава преступления и собранные по делу доказательства судом района Самар, подсудимый Б. был необоснованно оправдан.
"23 октября 2024 года по апелляционному ходатайству прокурора района Самар Восточно-Казахстанским областным судом приговор суда первой инстанции отменен с вынесением нового обвинительного приговора, которым Б. признан виновным и осужден к двум годам ограничения свободы с пожизненным лишением права управлять транспортными средствами", - говорится в сообщении.
В прокуратуре области напомнили, что управление автотранспортом лицами, ранее лишенными права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача или допуск к управлению автомобилем такого лица влечет уголовную ответственность.
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