Прокуроры вернули в госфонд земли на 156 млн тенге в Актобе

Сотрудники прокуратуры Актобе выявили предоставление гражданам земельных участков с несоответствующим целевым назначением, передаёт BaigeNews.kz.

"Акиматом Актобе одному из жителей города в садоводческом коллективе предоставлена земля площадью 0,1 гектара для строительства зданий и сооружений. Участок оказался расположен вдоль международной трассы "Самара-Шымкент". Хотя, согласно Генеральному плану города, этот участок является зелёной зоной, где запрещается строительство зданий и сооружений. Кроме того, в ходе перемещения участка дополнительно выделен участок площадью 3,9 гектара кадастровой стоимостью 102 миллиона тенге", - пояснили в надзорном органе.