Прокуроры вернули в госфонд земли на 156 млн тенге в Актобе
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Сотрудники прокуратуры Актобе выявили предоставление гражданам земельных участков с несоответствующим целевым назначением, передаёт BaigeNews.kz.
"Акиматом Актобе одному из жителей города в садоводческом коллективе предоставлена земля площадью 0,1 гектара для строительства зданий и сооружений. Участок оказался расположен вдоль международной трассы "Самара-Шымкент". Хотя, согласно Генеральному плану города, этот участок является зелёной зоной, где запрещается строительство зданий и сооружений. Кроме того, в ходе перемещения участка дополнительно выделен участок площадью 3,9 гектара кадастровой стоимостью 102 миллиона тенге", - пояснили в надзорном органе.
Мерами прокурорского надзора незаконно предоставленные земли площадью шесть гектаров на общую сумму более 156 миллионов тенге возвращены государству.
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