Прокуроры в Жезказгане отменили госзакупки на 2,6 млрд тенге

В Жезказгане вразрез требованиям действующего законодательства местными исполнительными органами устанавливались квалификационные требования, ограничивающие и усложняющие участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

"По акту надзора прокуратуры города отменены шесть конкурсов общей стоимостью более 2,6 млрд тенге, на 15 должностных лиц наложены административные штрафы в размере 904 540 тенге. В итоге, прокуратурой обеспечено предоставление всем участникам госзакупок равных возможностей предусмотренных законодательством", - говорится в сообщении.

Кроме того, за ненадлежащее рассмотрение внесенного представления по вышеуказанным нарушениям заместитель акима города, руководитель отдела ЖКХ и другие должностные лица привлечены к административной ответственности.