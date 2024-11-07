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Прокуроры в Жезказгане отменили госзакупки на 2,6 млрд тенге

Сегодня, 10:22
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 10:22
Сегодня, 10:22
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Фото: BaigeNews.kz

В Жезказгане вразрез требованиям действующего законодательства местными исполнительными органами устанавливались квалификационные требования, ограничивающие и усложняющие участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

"По акту надзора прокуратуры города отменены шесть конкурсов общей стоимостью более 2,6 млрд тенге, на 15 должностных лиц наложены административные штрафы в размере 904 540 тенге.

В итоге, прокуратурой обеспечено предоставление всем участникам госзакупок равных возможностей предусмотренных законодательством", - говорится в сообщении.

Кроме того, за ненадлежащее рассмотрение внесенного представления по вышеуказанным нарушениям заместитель акима города, руководитель отдела ЖКХ и другие должностные лица привлечены к административной ответственности.

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