Прокуроры в Жезказгане отменили госзакупки на 2,6 млрд тенге
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В Жезказгане вразрез требованиям действующего законодательства местными исполнительными органами устанавливались квалификационные требования, ограничивающие и усложняющие участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.
"По акту надзора прокуратуры города отменены шесть конкурсов общей стоимостью более 2,6 млрд тенге, на 15 должностных лиц наложены административные штрафы в размере 904 540 тенге.
В итоге, прокуратурой обеспечено предоставление всем участникам госзакупок равных возможностей предусмотренных законодательством", - говорится в сообщении.
Кроме того, за ненадлежащее рассмотрение внесенного представления по вышеуказанным нарушениям заместитель акима города, руководитель отдела ЖКХ и другие должностные лица привлечены к административной ответственности.
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