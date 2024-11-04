Прокуроры в СКО выявили подростков, которые могли покончить с собой

Прокуроры Северо-Казахстанской области в ходе мониторинга мессенджера Telegram выявили двоих подростков, которые исполняли задания по самоубийству в жанре "аниме", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"С законными представителями проведена соответствующая профилактическая работа, указанным детям оказана психологическая помощь и уполномоченными органами они взяты под наблюдение. Вместе с тем в этом же мессенджере выявлено свыше восьми фактов противоправного контента, прямо пропагандирующего детский суицид. В настоящее время посредством информационной системы "Кибернадзор" доступ к данным группам заблокирован", ― говорится в сообщении прокуратуры СКО.

Для повышения эффективности работы уполномоченных органов и психологических служб по инициативе прокуратуры проведены практические мероприятия по указанному вопросу.

"В частности, в октябре т.г. на площадке акимата области проведен широкомасштабный практический семинар, где директорам и психологам учреждений образования области доведены новые научные методики и алгоритмы по выявлению детей, склонных к совершению суицида, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. После этого, по рекомендациям надзорного органа, администрацией школ проведены всеобщие родительские собрания, на которых до законных представителей доведены методические пособия по воспитанию подростков и требования по установлению контроля в смартфонах детей, по ограничению доступа к запрещенной информации. По поручению органов прокуратуры продолжаются анкетирование и психологические тренинги в целях выявления детей из группы риска", ― отметили прокуроры.

Надзорный орган просит общественность в случае выявления контента, пропагандирующего суицид и насилие, обращаться на канал "102" или на телефон доверия прокуратуры области 8 (7152) 36-03-83.

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